Биатлонистка Ишмуратова высказалась о выступлениях без флага

Светлана Ишмуратова считает, что спортсмены ЦСКА не должны выступать без флага.

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«Нейтральный статус? Негативно к этому отношусь. Мы все давали присягу, при присяге у нас был и гимн, и флаг, поэтому просто так отодвинуть в сторону эти государственные атрибуты ни в коем случае нельзя.

Я понимаю, что нельзя запрещать ребятам выступать, но нельзя соглашаться на предлагаемые кабальные условия – подписывать [декларации], отказаться [от страны]. Это наша родина, в которой живут близкие нам люди, это все наша огромная страна. Отказаться от своей страны – самое последнее дело.