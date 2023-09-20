Биатлонистка Ишмуратова высказалась о выступлениях без флага

Ишмуратова о выступлениях без флага: «Все армейцы давали присягу. Это предательство, если они будут участвовать в таких соревнованиях»
Светлана Ишмуратова считает, что спортсмены ЦСКА не должны выступать без флага.
«Нейтральный статус? Негативно к этому отношусь. Мы все давали присягу, при присяге у нас был и гимн, и флаг, поэтому просто так отодвинуть в сторону эти государственные атрибуты ни в коем случае нельзя.
Я понимаю, что нельзя запрещать ребятам выступать, но нельзя соглашаться на предлагаемые кабальные условия – подписывать [декларации], отказаться [от страны]. Это наша родина, в которой живут близкие нам люди, это все наша огромная страна. Отказаться от своей страны – самое последнее дело.
Все армейцы давали присягу. Этого не перешагнуть – на присяге ты даешь клятву своей родине, людям. И если они будут участвовать в таких соревнованиях, то это, извините, предательство», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.
RFEF отказалась от слов «мужская» и «женская», объединив сборные под единым брендом: «Понимание равенства команд позволит нам приблизиться к более эгалитарной концепции футбола»
Ишмуратова о выступлениях без флага: «Все армейцы давали присягу. Это предательство, если они будут участвовать в таких соревнованиях»
Андрей Канчельскис: «10 лет говорю футболистам – уезжайте в Европу. Надо развиваться, вы же понимаете, какой сейчас уровень РПЛ»