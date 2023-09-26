Резцова: мы все знаем, что российский уровень биатлона уступает мировому

«На российских стартах ставлю для себя цель выигрывать у всех по две минуты, чтобы потом приехать на Кубок мира и выигрывать по полторы (смеётся). А если серьёзно, то цель, конечно, самая высокая — стать лучше самой себя в первую очередь, и, соответственно, стать лучшей в стране. Мы все знаем, что российский уровень всё же уступает мировому, и чтобы иметь достойные результаты на мировом уровне, для начала нужно иметь лучшие показатели в России.



Сейчас у всех проблемы с патронами. Как с этим обстоят дела у меня? С лыжами, ботинками и палками проблем нет никаких. А с патронами у всех в России проблемы. Привезти патроны и оружие из-за границы – это беда. Но меня спонсирует Ханты-Мансийск, и я могу сказать, что вообще ни в чём не нуждаюсь», — сказал Резцова в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.