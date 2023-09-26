Биатлонистка Резцова рассказала об отношениях с мамой

«С мамой я общаюсь только как с мамой, не про спорт, а про жизнь. У нас бывают какие-то разногласия, но мы всегда находим общий язык. Спорт мы не затрагиваем, поскольку у нас разные взгляды на это», — сказала Резцова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.