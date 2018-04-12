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Александр Поветкин откроет в Чехове всероссийский турнир по боксу
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Александр Поветкин откроет в Чехове всероссийский турнир по боксу 

РИАМО 30 минут назад
Фото: РИАМО
В Чехове 13-15 апреля пройдет IX Открытый всероссийский турнир по боксу класса «Б» на призы чемпиона Европы, мира и Олимпийских игр Александра Поветкина, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
Ежегодное мероприятие организовано Федерацией бокса города Чехов совместно с военно-патриотическим клубом «Комбат». В турнире примут участие юноши 13-16 лет в 34 весовых категориях.
«Московская область традиционно принимает всероссийский турнир на призы Александра Поветкина. Соревнования проводятся с целью развития бокса в нашей стране и в частности среди молодежи. Подобные турниры позволяют выявить молодых талантливых боксеров, из которых формируется спортивный резерв. Очень радует, что воспитанники подмосковных спортивных школ не раз завоевывали призовые места на турнире Поветкина — как в личном, так и в общекомандном зачете», — отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.
Открывать турнир будет сам Александр Поветкин, также почетными гостями станут чемпион WBA Денис Лебедев, чемпион мира IBO Александр Бахтин, президент Федерации тайского бокса города Москвы Григорий Дрозд, генерал-майор ВДВ, герой Советского Союза Александр Солуянов, а также представители власти городского округа Чехов.
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