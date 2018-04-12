Александр Поветкин откроет в Чехове всероссийский турнир по боксу

Ежегодное мероприятие организовано Федерацией бокса города Чехов совместно с военно-патриотическим клубом «Комбат». В турнире примут участие юноши 13-16 лет в 34 весовых категориях.