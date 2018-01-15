Нокаутировавшего Кличко британца нарекли королем стероидов

Паркер отреагировал на слова Джошуа, который во время телепередачи назвал будущего соперника королем пирогов, намекая на его плохую физическую форму. «Если я король пирогов, то он — король стероидов. Кто знает… Когда ты настолько огромный, и у тебя такие мускулы, с тобой явно что-то не так», — отметил Паркер.

Их поединок состоится 31 марта 2018 года в Кардиффе. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям четырех организаций.

26-летний Паркер — чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В активе новозеландца 24 победы на профессиональной ринге, 18 из них — нокаутом, и ни одного поражения.