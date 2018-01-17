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Пакьяо может провести бой с Ломаченко
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Филиппинец Пакьяо может провести бой с Ломаченко 

Газета.Ru 17 января 2018
Фото: Julie Jacobson/AP
Филиппинский боксер Мэни Пакьяо рассказал, что планирует провести поединок с чемпионом Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко. Слова спортсмена приводит Boxingscene со ссылкой на телеканал ABS-CBN.
"Сейчас идут переговоры с номером один в боксе вне зависимости от весовой категории, которым является Ломаченко. Также обсуждается весовая категория, ее понижение (Пакьяо выступал в полусреднем весе — "Газета.Ru")", — сказал 39-летний боксер.
Ранее сообщалось, что Пакьяо может вернуться на ринг в 2018 году.
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