Филиппинец Пакьяо может провести бой с Ломаченко

"Сейчас идут переговоры с номером один в боксе вне зависимости от весовой категории, которым является Ломаченко. Также обсуждается весовая категория, ее понижение (Пакьяо выступал в полусреднем весе — "Газета.Ru")", — сказал 39-летний боксер. Филиппинский боксер Мэни Пакьяо рассказал, что планирует провести поединок с чемпионом Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко . Слова спортсмена приводит Boxingscene со ссылкой на телеканал ABS-CBN.

Ранее сообщалось, что Пакьяо может вернуться на ринг в 2018 году.