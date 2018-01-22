Названа дата прощального поединка Роя Джонса

Рой Джонс заявил, что договорился с бойцом UFC Силвой о проведении поединка

ТАСС , 22 января. Бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший договорился о проведении поединка с бойцом смешанного стиля Андерсоном Силвой, выступающим в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Слова Джонса приводит портал TMZ.

Ранее сообщалось, что 49-летний боксер, который имеет российское гражданство, проведет последний бой в карьере против американца Скотта Сигмона в своем родном городе Пенсаколе (США, штат Флорида) 8 февраля. Однако издание отмечает, что 49-летний Джонс уже провел встречу с 42-летним бразильцем, на которой они договорились о деталях поединка.

"Силва хочет этого, я тоже хочу, и единственным препятствием тут является Дэйна Уайт [глава UFC], который должен дать ему [Силве] свое одобрение на проведение поединка вне UFC", — сказал Джонс. Также боксер добавил, что Уайт, по его мнению, должен разрешить Силве провести поединок с ним, так как ранее боец UFC ирландец Конор Макгрегор получил одобрение на боксерский бой против американца Флойда Мэйуэзера. Бой Макгрегора и Мэйуэзера состоялся 27 августа и завершился победой американца техническим нокаутом в десятом раунде.

Сильва — один из лучших бойцов UFC в средней/ полутяжелой весовых категориях, суммарно в смешанных единоборствах он провел 42 поединка, победив в 34 из них (28 — досрочно) и потерпев восемь поражений. В 2006 году он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе в поединке с американцем Ричем Франклином и владел им вплоть до 2013 года, проведя с тех пор 10 успешных защит своего пояса, что является рекордом организации. За карьеру в UFC он 12 раз получал бонус за самую лучшую победу нокаутом, удушающим или болевым приемами.

Джонс является первым в мире боксером, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях (72,6 кг, 76,2 кг, 79,38 кг, 90,8 кг). В его активе 74 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 65 побед (47 — нокаутом) и потерпел девять поражений. Также он является серебряным призером Олимпийских игр. В последний раз Джонс выходил на ринг в феврале 2017 года, победив американца Боба Ганна техническим нокаутом в 8-м раунде.