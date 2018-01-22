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Бриггс: ведём переговоры о бое с Фьюри
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Бриггс: ведём переговоры о бое с Тайсоном Фьюри 

Чемпионат.com 22 января 2018
Фото: globallookpress.com
Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Шеннон Бриггс подчеркнул, что в 2018 году планирует провести бой с Тайсоном Фьюри, а затем вернуть себе чемпионский пояс.
«Я с нетерпением жду 2018 год. Отдых только помог мне. Сейчас мне 46 лет, и я в лучшей форме, чем когда-либо в своей карьере. Я стану самым возрастным чемпионом мира в супертяжёлом весе и единственным, кто выигрывал титулы в три разных десятилетия.
Сейчас мы ведём переговоры о поединке с Тайсоном Фьюри. Он мне не нравится, и это хорошо, потому что сделает бой интереснее. Поединок пройдёт или в Лондоне, или в Манчестере», — цитирует Бриггса Duble G Sports.
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