Бриггс: ведём переговоры о бое с Фьюри

Бриггс: ведём переговоры о бое с Тайсоном Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Шеннон Бриггс подчеркнул, что в 2018 году планирует провести бой с Тайсоном Фьюри , а затем вернуть себе чемпионский пояс.

«Я с нетерпением жду 2018 год. Отдых только помог мне. Сейчас мне 46 лет, и я в лучшей форме, чем когда-либо в своей карьере. Я стану самым возрастным чемпионом мира в супертяжёлом весе и единственным, кто выигрывал титулы в три разных десятилетия.

Сейчас мы ведём переговоры о поединке с Тайсоном Фьюри. Он мне не нравится, и это хорошо, потому что сделает бой интереснее. Поединок пройдёт или в Лондоне, или в Манчестере», — цитирует Бриггса Duble G Sports.