Отца Мэйуэзера решили арестовать

Полиция США выдала ордер на арест Флойда Мэйуэзера-старшего за нападение на женщину. Об этом сообщает TMZ.

По информации источника, инцидент произошел после боя между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом в сентябре. Спутница Мэйуэзера-старшего сидела с ним в машине, и между ними произошел конфликт. Мужчина попытался высадить женщину, но она не поддалась. Тогда он силой вытащил ее из салона и повредил ей ногу. После этого она была госпитализирована.

16 января полиция выдала ордер на арест Мэйуэзера-старшего. Сам он не согласен с обвинениями. По словам представителя американца, женщина лишь пытается заработать денег.

Сын Мэйуэзера-старшего Флойд завершил профессиональную карьеру боксера в августе 2017 года после поединка с бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором . Нокаутировав ирландца, он одержал 50-ю победу и не потерпел при этом ни одного поражения.

Мэйуэзер-старший также был профессиональным боксером, он провел 35 боев, одержал 28 побед, потерпел 6 поражений и один поединок свел вничью.