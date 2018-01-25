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Андре Уорд может вернуться на ринг
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Андре Уорд не исключает своего возвращения на боксерский ринг 

Вести.Ru 25 января 2018
Фото: Вести.Ru
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд может вернуться на ринг. Об этом мечтают многочисленные поклонники бывшего лучшего боксера планеты в суперсреднем и полутяжелом весах. При этом эксперты не исключают, что Уорд может перейти в новый дивизион.
"Весил прошлой ночью 90 килограмм. Весь в мускулах, как и обещал! Я тренируюсь", — приводит Спортс.Ru собственные слова Уорда в микроблоге Twitter. Позднее Андре опубликовал новый пост: "Мы работаем над чем-то особенным".
Как уже сообщали Вести.Ru, в своем последнем по времени бою, который прошел в июне 2017 года, Уорд повторно победил Сергея Ковалева, после чего в начале осени объявил о завершении профессиональной карьеры.
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