Дортикос прибыл в Сочи на бой с Гассиевым

"Дортикос прилетел и уже тренируется", — сказал собеседник агентства. Регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг кубинец Юниер Дортикос прилетел в Сочи на бой с россиянином Муратом Гассиевым. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

Полуфинальный поединок Всемирной суперсерии бокса (WBSS) пройдет 3 февраля в Сочи, на кону будут стоять титулы чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) и WBA.

В активе Гассиева 25 побед, из которых 18 нокаутом. На счету Дортикоса 22 победы, из них 21 нокаутом. Оба боксера являются непобежденными.