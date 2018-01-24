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Дортикос прибыл в Сочи на бой с Гассиевым
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Дортикос прибыл в Сочи на бой с Гассиевым 

ТАСС 24 января 2018
Фото: Solo Boxeo
Регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг кубинец Юниер Дортикос прилетел в Сочи на бой с россиянином Муратом Гассиевым. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.
"Дортикос прилетел и уже тренируется", — сказал собеседник агентства.
Полуфинальный поединок Всемирной суперсерии бокса (WBSS) пройдет 3 февраля в Сочи, на кону будут стоять титулы чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) и WBA.
В активе Гассиева 25 побед, из которых 18 нокаутом. На счету Дортикоса 22 победы, из них 21 нокаутом. Оба боксера являются непобежденными.
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