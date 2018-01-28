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Украинскому боксеру устроили провокацию
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Боксер Усик отказался общаться с журналистами после провокации о Крыме 

РИА Новости 28 января 2018
Фото: © AFP 2018 / Jack Guez
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), уроженец Симферополя Александр Усик отказался общаться с журналистами украинского телеканала "1+1", сообщает издание iSport.
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Инцидент произошел после победы над латвийцем Майрисом Бриедисом в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе (до 90,71 кг). Уходя с пресс-конференции, Усик услышал вопрос от телеканала "1+1", который ранее пытался спровоцировать его темой принадлежности Крыма.
"Я вас очень люблю и уважаю, но общаться не буду", — ответил Усик с улыбкой.
Ранее журналисты "1+1" спросили у боксера, чей Крым. Усик ушел от прямого ответа, но напомнил, что на полуостров можно попасть только через границу. Он также назвал журналистов телеканала "провокаторами", а их вопросы "собачьими". Боксер подчеркнул, что представляет Украину во всем мире, однако, не забывает свои корни и родной город.
Полуостров вошел в состав Российской Федерации после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели плебисцит после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за вхождение в состав России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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