Украинскому боксеру устроили провокацию

Боксер Усик отказался общаться с журналистами после провокации о Крыме

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), уроженец Симферополя Александр Усик отказался общаться с журналистами украинского телеканала "1+1", сообщает издание iSport.

"Я вас очень люблю и уважаю, но общаться не буду", — ответил Усик с улыбкой. Инцидент произошел после победы над латвийцем Майрисом Бриедисом в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе (до 90,71 кг). Уходя с пресс-конференции, Усик услышал вопрос от телеканала "1+1", который ранее пытался спровоцировать его темой принадлежности Крыма.

Ранее журналисты "1+1" спросили у боксера, чей Крым. Усик ушел от прямого ответа, но напомнил, что на полуостров можно попасть только через границу. Он также назвал журналистов телеканала "провокаторами", а их вопросы "собачьими". Боксер подчеркнул, что представляет Украину во всем мире, однако, не забывает свои корни и родной город.