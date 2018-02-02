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Поветкин подерется на разогреве у обидчика Кличко
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Поветкин подерется на разогреве у обидчика Кличко 

Lenta.ru 2 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин проведет следующий бой против британца Дэвида Прайса. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал промоутер россиянина Андрей Рябинский.
Поединок пройдет 31 марта в Кардиффе непосредственно перед чемпионским боем между другим британцем Энтони Джошуа и новозеландцем Джозефом Паркером. Последний раз Поветкин выходил на ринг 15 декабря, когда победил немца Кристиана Хаммера единогласным решением судей, став претендентом на титулы Паркера (по версии Всемирной боксерской организации (WBO)) и Джошуа (по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA)).
В активе 38-летнего Поветкина 33 победы (23 — нокаутом) при единственном поражении. 34-летний Прайс провел 26 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 22 победы (18 — нокаутом) и потерпел четыре поражения.
Джошуа — чемпион мира по версиям WBA, Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). Он выиграл нокаутом все 20 боев на профессиональном ринге. В апреле 2017-го он одержал победу над украинцем Владимиром Кличко, после чего тот завершил карьеру. Паркер владеет титулом по версии WBO. В их поединке на кону будут стоять все четыре пояса.
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