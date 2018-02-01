Ещё
Промоутер сообщил о возможном бое Ломаченко — Линарес
Далее:
Читайте также:
Ещё

Промоутер сообщил о возможном бое Ломаченко — Линарес 

Газета.Ru 1 февраля 2018
Фото: Boxing Scene
Американский боксерский промоутер Боб Арум сообщил о переговорах на проведение поединка между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 58,96 кг украинцем Василия Ломаченко и венесуэльским боксером, обладателем титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе Хорхе Линаресем, передает The Sun.
По его словам, бой может состояться в апреле или в мае 2018 года. Осложнением в переговорах является тот факт, что Линарес получил небольшое повреждение руки.
Ранее сообщалось, что Ломаченко был признан лучшим боксером 2017 года по версии Американской ассоциации журналистов (BWAA).
Газета.Ru: последние новости
Объявлены результаты трех допинг-проб боксера Альвареса после проваленного теста Россиянин Липинец не сумел защитить титул чемпиона мира IBF Ковалев может провести бой с Биволом в 2019 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение