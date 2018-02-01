Промоутер сообщил о возможном бое Ломаченко — Линарес

Американский боксерский промоутер Боб Арум сообщил о переговорах на проведение поединка между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 58,96 кг украинцем Василия Ломаченко и венесуэльским боксером, обладателем титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе Хорхе Линаресем, передает The Sun.

По его словам, бой может состояться в апреле или в мае 2018 года. Осложнением в переговорах является тот факт, что Линарес получил небольшое повреждение руки.

Ранее сообщалось, что Ломаченко был признан лучшим боксером 2017 года по версии Американской ассоциации журналистов (BWAA).