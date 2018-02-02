Головкин верит в победу Поветкина

Головкин заявил, что верит в победу Поветкина над Прайсом

"Дата в паспорте еще ничего не говорит о спортсмене (Поветкину в 2018 году исполнится 39 лет. — прим. ТАСС). Поветкин — выдающийся спортсмен, олимпийский чемпион, чемпион мира, у него огромный опыт. Я верю в его мастерство, насколько знаю, у него отличная команда. Я верю в него", — сказал Головкин. Ранее стало известно, что Поветкин проведет поединок с Прайсом 31 марта в Кардиффе.

В декабре Поветкин победил румына Кристиана Хаммера единогласным решением судей в поединке за интернациональные титулы WBO и WBA. Россиянин стал официальным претендентом на поединок за титул суперчемпиона мира по версии WBA. Всего на счету 38-летнего россиянина 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение.

Прайс в последний раз выходил на ринг 2 декабря прошлого года, в том поединке он одержал победу над поляком Камилем Соколовски. Всего в активе 34-летнего британца 26 боев, в которых он одержал 22 победы (18 нокаутом) и потерпел четыре поражения. Прайс также является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине в весовой категории свыше 91 кг.