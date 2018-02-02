Ещё
Головкин верит в победу Поветкина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Головкин заявил, что верит в победу Поветкина над Прайсом 

ТАСС 2 февраля 2018
Фото: ТАСС
Российский боксер Александр Поветкин обладает всем необходимым мастерством и опытом, чтобы победить британца Дэвида Прайса. Об этом ТАСС заявил чемпион мира по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин.
Ранее стало известно, что Поветкин проведет поединок с Прайсом 31 марта в Кардиффе.
"Дата в паспорте еще ничего не говорит о спортсмене (Поветкину в 2018 году исполнится 39 лет. — прим. ТАСС). Поветкин — выдающийся спортсмен, олимпийский чемпион, чемпион мира, у него огромный опыт. Я верю в его мастерство, насколько знаю, у него отличная команда. Я верю в него", — сказал Головкин.
В декабре Поветкин победил румына Кристиана Хаммера единогласным решением судей в поединке за интернациональные титулы WBO и WBA. Россиянин стал официальным претендентом на поединок за титул суперчемпиона мира по версии WBA. Всего на счету 38-летнего россиянина 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение.
Прайс в последний раз выходил на ринг 2 декабря прошлого года, в том поединке он одержал победу над поляком Камилем Соколовски. Всего в активе 34-летнего британца 26 боев, в которых он одержал 22 победы (18 нокаутом) и потерпел четыре поражения. Прайс также является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине в весовой категории свыше 91 кг.
ТАСС: последние новости
Кириенко: соревнования по боевым искусствам тренируют волю к победе и закаляют дух Российский боксер Липинец проведет защиту титула IBF против американца Гарсии Три допинг-пробы боксера Альвареса после проваленного теста дали отрицательный результат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение