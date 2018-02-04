Дортикос не смог сдержать слез после боя с Гассиевым

Кубинский боксер Юниер Дортикос не смог сдержать слез во время пресс-конференции после поединка с россиянином Муратом Гассиевым в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии, сообщает RT.

"Я расстроен, я хотел победить, но не получилось. Я чувствую, что разочаровал многих людей в Майами, на Кубе и здесь", — сказал Дортикос. Россиянин нокаутировал Дортикоса в 12-м раунде. Кубинец потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

Боксер не смог сдержать слез. Гассиев подошел к своему оппоненту и оказал ему поддержку, похлопав его по плечу.