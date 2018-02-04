Гассиев надел футболку Future Putin 2018 после победы над кубинцем

Чемпион Мира по версии IBF в тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса в 12-м раунде полуфинального боя Всемирной боксёрской суперсерии. После боя непобеждённый российский боксёр-профессионал вышел в майке с надписью Future Putin 2018.

«Отечественный спортсмен защитил чемпионский пояс IBF и стал лучшим боксёром планеты в первом тяжёлом весе по версии WBA», — говорится в сообщении.

Публикация от @kremlin_russian Фев 3, 2018 at 3:58 PST

Накануне в Сочи в Ледовом Дворце «Большой» в рамках «Первого международного боксерского форума» в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Гассиев встретился с чемпионом Мира по версии WBA кубинцем Юниером Дортикосом.

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В решающем поединке Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком . Победитель станет абсолютным чемпионом мира в данной весовой категории.