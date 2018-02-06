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11-летний боец скончался во время спарринга
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В Татарстане мальчик умер после спарринга на тренировке 

РИА Новости 6 февраля 2018
Фото: ТАСС
Следователи в Татарстане проверяют обстоятельства смерти 11-летнего мальчика, получившего травму головы во время спарринга в спорткомплексе, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"В посёлке городского типа Аксубаево 2 февраля во время тренировки в спортивном комплексе "Юность" получил травму головы мальчик 2006 года рождения, который на следующий день скончался в больнице. По данному факту следственными органами… проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, между двумя мальчиками, занимавшимися борьбой, состоялся тренировочный спарринг, в ходе которого оба упали и ударились головами. При этом одному из них стало плохо, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, где скончался.
"Проводятся мероприятия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отмечает ведомство.
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