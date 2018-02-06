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Мохаммед Али попался на допинге
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Мохаммед Али попался на допинге 

Lenta.ru 6 февраля 2018
Фото: Julian Finney / Getty Images
Британский боксер Мохаммед Али дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает «Би-би-си».
Срок отстранения составил два года, он сможет вернуться на ринг в мае 2019 года. Али провалил допинг-тест в апреле 2017-го, когда в организме 21-летнего боксера был обнаружен стероид тренболон. В октябре прошлого года он был временно отстранен от всех соревнований.
Британец рассчитывает выступить на Олимпиаде в Токио, которая пройдет в 2020 году.
Али принимал участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Он выбыл из соревнований в первом раунде, уступив венесуэльцу Сегундо Финолю
Тренболон — стероид, стимулирующий рост мышц. Он включен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства.
Мохаммед Али — полный тезка знаменитого американского боксера, умершего летом 2016 года.
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