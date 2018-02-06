RCC Boxing Promotions выпустила мини-сериал о своих бойцах

Промоутерская компания RCC Boxing Promotions работает над мини-сериалом под названием Fight Out, который будет рассказывать о бойцах промоушена. На официальной странице организации в YouTube опубликована уже первая его серия, повествующая о российском боксёре первого лёгкого веса (до 59 кг) Владиславе Красношеине.

Следующее выступление боксёра запланировано на 10 февраля. Шестираундовый бой Владислава против Ильи Реутского станет частью большого боксёрского вечера, организованного промоутерской компанией RCC Boxing Promotions.

Ролик о Владиславе Красношеине можно посмотреть на официальной странице RCC Boxing Promotions в YouTube.