Гассиев пообещал «отличный бой для всех» с Усиком

Гассиев пообещал «отличный бой для всех» с украинским боксером Усиком

"Не буду заглядывать в будущее, но уверен, что этот бой будет отличным для всех, я, по крайней мере, постараюсь сделать все, что могу. А будет ли тяжело или легко, это уже после боя скажу", — отметил Гассиев. Российский боксер Мурат Гассиев пообещал "отличный бой для всех" с украинцем Александром Усиком . Об этом он заявил в четверг на пресс— конференции во Владикавказе, организованной правительством Северной Осетии и информационным агентством ТАСС

3 февраля Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса техническим нокаутом в 12-м раунде и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса в весовой категории до 90,71 кг, а также объединил два титула чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Гассиев также признался, что наблюдал за поединками Усика, когда тот выступал в любительском боксе и считает его сильным спортсменом.

"Это один из сильнейших спортсменов в моей весовой категории", — сказал он.

Уверенность в победе Гассиева выразил директор промоутерской компании "Урал Бокс Промоушен" Алексей Васильев

"Я всегда верил в Мурата и буду верить в него до последнего. Я считаю, что он победит, хотя это будет тяжелый бой, потому что соперник очень опытный, хитрый, обладает многими способностями. Но Мурат победит, мы найдем ключики к любому", — заверил он.

Финал Всемирной суперсерии бокса запланирован на 11 мая в Саудовской Аравии.