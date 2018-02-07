Усик считает «нечестным» проведение боя с Гассиевым в России

Украинский боксер Александр Усик выразил недовольство возможным проведением боя с россиянином Муратом Гассиевым в России.
"Честно ли это? Мне без разницы, где выигрывать. Наверное, это не совсем честно и объективно, но как Бог даст, так и будет. Для меня не имеет значения, куда ехать, везде буду костьми ложиться, но делать свое любимое дело. Давайте пока подождем, пускай объявят, где это будет происходить. Когда узнаем точную дату боя, тогда и будем планировать свой тренировочный график", — цитирует Усика 112.ua.
При этом боксер исключил присутствие политических настроений во время поединка.
"Понятно, что будут раскачивать, однозначно будут это делать, и от этого никуда не уйдешь, но я изменю это. Это не будет политикой, это будет боксом! Мне не нужна политика, потому что в ней слишком много грязи, которая меня не устраивает", — заявил Усик.
Также украинец оценил своего соперника в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
"Молодой, сильный, амбициозный парень, который тоже хочет иметь все пояса в своем послужном списке, хочет кубок, но есть другой парень, который тоже этого хочет — это я. Так что у нас получится хороший сильный поединок. Красивый будет бой", — подытожил боксер.
Ранее сообщалось, что Федерация бокса России намерена провести финал Всемирной суперсерии в России.