Усик считает «нечестным» проведение боя с Гассиевым в России

"Понятно, что будут раскачивать, однозначно будут это делать, и от этого никуда не уйдешь, но я изменю это. Это не будет политикой, это будет боксом! Мне не нужна политика, потому что в ней слишком много грязи, которая меня не устраивает", — заявил Усик.

При этом боксер исключил присутствие политических настроений во время поединка.