Ещё
Чизора отказался от £80000 за бой с Джойсом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хэй: Чизора отказался от £80000 за бой с Джойсом 

Чемпионат.com 12 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Бывший чемпион мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весах британец Дэвид Хэй рассказал, что предлагал £80000 боксёру Дереку Чизоре за бой с серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года Джо Джойсом.
«Я предложил Чизоре £80000 за бой с Джойсом в марте 2018 года, но Дерек отказался. Он сказал, что за такие деньги пусть дерутся два новичка. Но теперь я призываю общественность оказать на Чизору давление, чтобы Дерек согласился 5 мая сразиться с Джо», — заявил Хэй изданию South London Press & Mercury.
Чемпионат.com: последние новости
Челохсаев: на данный момент Биволу не стоит соглашаться на бой с Ковалёвым Тренер Головкина: в каждом штате своё отношение к спортсменам-нарушителям Уайлдер: те, кто принимает допинг, должны отправляться в тюрьму
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Прояснилась ситуация с ЧМ-201844
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение