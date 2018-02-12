Чизора отказался от £80000 за бой с Джойсом

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весах британец Дэвид Хэй рассказал, что предлагал £80000 боксёру Дереку Чизоре за бой с серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года Джо Джойсом.
«Я предложил Чизоре £80000 за бой с Джойсом в марте 2018 года, но Дерек отказался. Он сказал, что за такие деньги пусть дерутся два новичка. Но теперь я призываю общественность оказать на Чизору давление, чтобы Дерек согласился 5 мая сразиться с Джо», — заявил Хэй изданию South London Press & Mercury.