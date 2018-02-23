Алексей Папин: Готов подраться с Власовым за титул WBC Silver

Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин в конце прошлого года одержал победу нокаутом в первом раунде над украинцем Исмаилом Силлахом . 17 марта россиянину предстоит поединок против соотечественника Владимира Келеша. Корреспондент «Советского спорта» поговорил с Алексеем о причинах выбора не самого известного соперника.

КЕЛЕШ — ОЧЕНЬ ОПЫТНЫЙ СПОРТСМЕН

Спарринг-партнер Бриедиса: В бою Майриса с Усиком фаворита нет — В конце прошлого года вы одержали яркую победу над Исмаилом Силлахом, и вот теперь вам предстоит бой с Владимиром Келешем. Вам не кажется, что это, если не шаг назад, то топтание на одном месте? — Да, это не новый уровень, но все-таки Владимир Келеш — очень опытный спортсмен, опытный боксер, мастер спорта международного класса. Кроме того, у Владимира положительный рекорд — четыре победы в четырех боях.

Возможно, и следовало встретиться с более титулованными соперниками. Но раз команда приняла решение провести именно такой бой, значит, будем боксировать с Келешем.

— А вы спрашивали у команды, почему именно такой выбор был сделан. Велись ли поиски соперников, стоящих в рейтинге повыше Келеша? — Да, поиски шли, и даже были какие-то договоренности, но в связи с определенными обстоятельствами получилось, что бой будет именно с Владимиром. Возможно, это первый шаг для какого-то дальнейшего плана.

— Келеш мне говорил, что вы более-менее знакомы. Вы с ним когда-либо спарринговали? — Мы очень хорошо знакомы. Часто встречались в академии бокса, когда там вместе тренировались. Спарринговались мы один или два раза.

ПЛАНЫ САМЫЕ ГРАНДИОЗНЫЕ

— Какие планы у вас на этот год? — Самые грандиозные.

— То есть, можно предположить, что грядет чемпионский бой? — Думаю, что да. Титульный поединок должен был пройти еще в конце 2017-го.

— За WBC Silver? — Да, но обстоятельства сложились так, что этот пояс разыграли другие боксеры.

Максим Власов : Бой с Гловацки? Люблю вызовы и риск

— Этот пояс в бою с Оланреваджу Дуродолой выиграл Максим Власов. Если будет возможность, вы за этот титул готовы подраться? — Почему бы и нет.

— Недавно в Суперсерии прошли полуфинальные поединки, где все было очень ярко и стильно. Какой из боев больше всего впечатлил вас? — Впечатлили оба поединка. Оба — замечательные. Думаю, что финал Усик — Гассиев будет просто грандиозным.

— В каком-то смысле оба полуфинала шли по одинаковому сценарию: один боксер «тихо» действовал четыре раунда, потом прибавлял и в конечном итоге одерживал победу. — Я бы не сказал, что Усик тихо действовал четыре раунда, а потом прибавлял. Он взял высокий темп с первого раунда. Другое дело, что эту скорость Бриедис выдержал только четыре раунда. Дальше он «сдулся».

— А Гассиев? — Мурат — дисциплинированный, грамотно обученный. То есть, он четко выполняет задание на бой. Мое предположение. Что Мурат четко реализовал план на бой: сначала он позволил «вымахаться» Дортикосу, а затем взял инициативу в свои руки и закончил бой досрочно, как и предполагалось.

— Конечно, в финале все мы будем болеть за Гассиева. А как вы оцениваете шансы соперников и в чем у Мурата есть преимущество перед Усиком? — Я не могу сказать, что у Мурата или Александра в чем-то есть преимущества. Это два достойных друг друга спортсмена. Здесь строить прогноз на бой не имеет смысла.

СОПЕРНИЧЕСТВА С БИВОЛОМ НЕТ — 3 марта Дмитрий Бивол боксирует с Салливаном Баррерой. Для россиянина этот бой получится тяжелым? — Дмитрий сам говорит, что поединок с Баррерой станет очень качественным экзаменом. Есть шанс проявить себя. Дмитрию пожелаем удачи, успешного боя, одержать яркую победу и продолжать свой победный путь!

— Негласно сейчас Бивола считают самым перспективным российским боксером, поскольку он яркий. Наверное, вы в когорту перспективных и ярких тоже входите. А есть ли у вас заочное соперничество? Хотели бы вы превзойти Бивола по достижениям? — Нет. Пока вы не задали этот вопрос, я как-то об этом и не думал (смеется). У нас с Дмитрием разные весовые категории. Мне есть с кем потягаться в своей, а Биволу — в своей.

— Уточню. Может, Дмитрий говорил, что завоюет все чемпионские пояса за пять боев, а вы ответил: «А я за три» или даже за один? — Нет, такого соперничества нет. Пока нужно взять один пояс, а что будет затем — разберемся.