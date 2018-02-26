Харитонов: бой с Белтраном был очень тяжёлым

Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал победный для себя поединок с американцем Джоуи Белтраном.
«Это для меня был очень тяжёлый бой. Отдаю должное Джоуи Белтрану, показал силу воли, молодец, держался. Мне было непросто после травмы выходить на поединок. Была травма, залечивал, в первый раз за полгода вышел драться. Было непросто. Хочу поблагодарить тех, кто помогал мне в подготовке к этому поединку. Спонсору, родному клубу, друзьям. Я вернулся, и следующий поединок будет намного интереснее», — сказал Харитонов после победы над Белтраном.