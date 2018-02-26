Ещё
Харитонов: бой с Белтраном был очень тяжёлым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Харитонов: бой с Белтраном был для меня очень тяжёлым 

Чемпионат.com 26 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал победный для себя поединок с американцем Джоуи Белтраном.
«Это для меня был очень тяжёлый бой. Отдаю должное Джоуи Белтрану, показал силу воли, молодец, держался. Мне было непросто после травмы выходить на поединок. Была травма, залечивал, в первый раз за полгода вышел драться. Было непросто. Хочу поблагодарить тех, кто помогал мне в подготовке к этому поединку. Спонсору, родному клубу, друзьям. Я вернулся, и следующий поединок будет намного интереснее», — сказал Харитонов после победы над Белтраном.
Чемпионат.com: последние новости
Челохсаев: на данный момент Биволу не стоит соглашаться на бой с Ковалёвым Тренер Головкина: в каждом штате своё отношение к спортсменам-нарушителям Уайлдер: те, кто принимает допинг, должны отправляться в тюрьму
 Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Прояснилась ситуация с ЧМ-201844
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение