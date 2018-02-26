Харитонов: бой с Белтраном был очень тяжёлым

Харитонов: бой с Белтраном был для меня очень тяжёлым

«Это для меня был очень тяжёлый бой. Отдаю должное Джоуи Белтрану, показал силу воли, молодец, держался. Мне было непросто после травмы выходить на поединок. Была травма, залечивал, в первый раз за полгода вышел драться. Было непросто. Хочу поблагодарить тех, кто помогал мне в подготовке к этому поединку. Спонсору, родному клубу, друзьям. Я вернулся, и следующий поединок будет намного интереснее», — сказал Харитонов после победы над Белтраном. Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал победный для себя поединок с американцем Джоуи Белтраном.