Открытая тренировка Дмитрия Бивола перед боем с Баррерой: фото

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрии Бивол (12-0, 10 КО) провёл открытую тренировку в преддверии защиты титула в поединке против кубинца Салливана Барреры (21-1, 14 КО), которая пройдёт 3 марта в рамках вечера бокса в Нью-Йорке (США).

Доктор Джекил и Мистер Хайд — представление этого боя от vRINGe

Фото: Дэвид Спаньоло (Main Events/BoxingScene)

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