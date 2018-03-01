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Открытая тренировка Дмитрия Бивола перед боем с Баррерой: фото
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Открытая тренировка Дмитрия Бивола перед боем с Баррерой: фото 

Vringe.com 1 марта 2018
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрии Бивол (12-0, 10 КО) провёл открытую тренировку в преддверии защиты титула в поединке против кубинца Салливана Барреры (21-1, 14 КО), которая пройдёт 3 марта в рамках вечера бокса в Нью-Йорке (США).
Доктор Джекил и Мистер Хайд — представление этого боя от vRINGe
Фото: Дэвид Спаньоло (Main Events/BoxingScene)
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