Дэниел Джейобс «ничего не слышал» о Сулецки, но уверен — будет та ещё драка

Через пару месяцев на восточном побережье США в среднем весе (до 72,6 кг) состоится в меру интересный поединок между бывшим чемпионом мира Дэниелом Джейкобсом (33-2, 29 КО) и польским андердогом Мацеем Сулецки (26-0, 10 КО). Американский фаворит считает, что драка получится на загляденье.

«Рад, что у меня такой соперник, — рассказал BoxingScene экс-чемпион. — Этот джентльмен, в отличие от прошлого ( Луис Ариас много и остро подтрунивал над Дэнни, но в бою пролетел однокалиточно, — прим. ред.), выйдет драться и будет работать на передней ноге. Так что я не собираюсь его недооценивать. До сих пор о нём ничего не слышал, но он высокий и рукастый средневес, который не будет отступать. Как он будет держать мои удары, дело второе. Узнаем. Но, уверен, это будет экшн-поединок».

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Бой Джейкобс-Сулецки поставлен на «разогрев» основного шоу 28 апреля в Бруклине (США), в котором сразятся супертяжеловесы Джаррелл Миллер и Жоанн Дюопа.

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