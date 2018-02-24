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Тренер Майки Гарсии — о том, чем опасен Липинец
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Тренер Майки Гарсии — о том, чем опасен Липинец 

Vringe.com 24 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Роберт Гарсиа, старший брат и тренер чемпиона мира в трёх весовых категориях Майки Гарсии (37-0, 30 КО), в интервью BoxingScene оценил опасность, которую представляет россиянин Сергей Липинец (13-0, 10 КО). 10 марта поединок Гарсиа-Липинец возглавит вечер бокса в Сан-Антонио (США), и в случае победы Майки станет чемпионом в четвёртом весе, завладев титулом IBF в дивизионе до 63,5 кг, который на данный момент принадлежит Сергею.
«У Липинца есть мощь, и мы будем драться в его категории, — отмечает Роберт. — Он от природы больше (чем Майки), и я не сомневаюсь, что сейчас он тренируется, как никогда ранее. К тому же, для него это шанс всей его жизни, ведь победа откроет для него огромные перспективы. В общем, мы должны быть очень осторожными и ни в коем случае не относиться к сопернику с недооценкой. Бой предстоит нелёгкий».
В то же время, проблем в команде Гарсии не предвидится: «Такие мастера, как Майки, могут преодолеть любые сложности. Если вспомнить Флойда Мэйуэзера и Мэнни Пакьяо, они смогли подниматься по весам и продолжать доминировать благодаря своим навыкам. Очень немногие бойцы способны на такое, и мы уверены, что Майки входит в их число».
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