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Роберт Хелениус сразится с белорусским джорнименом в Эстонии
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Роберт Хелениус сразится с белорусским джорнименом в Эстонии 

Vringe.com 23 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Финский середняк супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг) Роберт Хелениус (25-2, 16 КО), который в конце октября инертно проиграл по очкам Диллиану Уайту, 17 марта вернётся в ринг закрывать это бесславное поражение в поединке против джорнимена Юрия Быховцева (10-14-3, 5 КО) из Беларуси.
Поединок состоится в эстонском городе Раквере.
Как заявили после боя с Уайтом у скандинава, бледное выступление Роберта нужно списать на болезнь во время периода подготовки и на то, что уже в первом раунде он якобы получил травму.
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Интересно, что осенью 2013 года, уже после череды поражений и ничьих, Быховцев перебоксировал в Пскове (РФ) российского проспекта Андрея Князева, который спустя полтора года стал противником Александра Усика.
Кроме того, после полутора лет поражений в своём последнем по счёту бою стойкий (всего два досрочных проигрыша) Юрий перебоксировал проспекта Гасана Гимбатова — двукратного в любителях чемпиона РФ.
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