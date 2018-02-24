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Всё решится на промоутерских торгах — Спенс и Окампо не сумели договориться
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Всё решится на промоутерских торгах — Спенс и Окампо не сумели договориться 

Vringe.com 24 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Полусредневес-нокаутёр, чемпион IBF Эррол Спенс (23-0, 20 КО) из США в следующем поединке встретится с обязательным претендентом на свой титул, небитым бойцом из Мексики Карлосом Окампо (22-0, 13 КО).
Поскольку стороны не вложились в отведенный на переговоры 30-дневный дэдлайн, то в Международной федерации бокса (IBF) санкционировали промоутерские торги, которые состоятся 6 марта в штаб-квартире организации в Спрингфилде (штат Нью-Джерси, США).
Победитель торгов получит первоочередное право организовать чемпионский поединок. Распределение призового фонда — 85/15 в пользу чемпиона.
Напомним, ранее телеканал Showtime анонсировал, что вторую защиту титула Спенс проведёт 16 июня в Далласе (штат Техас, США).
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