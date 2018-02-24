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Дионтэй Уайлдер: Сделаю всё, чтобы Ортис упал лицом вниз и задницей кверху
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Дионтэй Уайлдер: Сделаю всё, чтобы Ортис упал лицом вниз и задницей кверху 

Vringe.com 24 февраля 2018
Фото: Vringe.com
До того, как в ринг Бруклина (США) выйдут супертяжеловесы Дионтэй Уайлдер (39-0, 38 КО) и Луис Ортис (28-0, 24 КО), остаётся ровно неделя. Американский чемпион мира по версии WBC записал несколько роликов для Instagram, в которых рассказывает нам, насколько он крут, и пугает возрастного кубинского претендента. «Ну что ж, вот и боевая неделя, — сообщил он в одном из роликов. — Я расслаблен, спокоен и собран. Я по-прежнему получаю удовольствие от жизни, общения с теми, кто меня окружает и любит. Но с приближением боя я начинаю понемногу отстраняться от этого всего. Начинаю медитировать и фокусироваться, представлять, что буду делать в ринге и вне его. И вечером, когда бой, я буду уже предельно серьёзным». Читайте также: Ортис: Кого этот Уайлдер пугает? Кого он там бил? В другом видео как-то странно улыбающийся Уайлдер пообещал сделать всё, чтобы нокаутировать Ортиса. «…И сделаю всё, чтобы ты грохнулся лицом вниз — а ж*пой кверху. Это будет взрывной экшн. Это будет эпично. Взбудоражит. Будет зрелищно. Это будет настолько восхитительно! Не могу дождаться, чтобы усыпить уже этого старикашку», — подытожил Уайлдер.
Публикация от Deontay Wilder (@bronzebomber)
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