Дионтэй Уайлдер: Сделаю всё, чтобы Ортис упал лицом вниз и задницей кверху

До того, как в ринг Бруклина (США) выйдут супертяжеловесы Дионтэй Уайлдер (39-0, 38 КО) и Луис Ортис (28-0, 24 КО), остаётся ровно неделя. Американский чемпион мира по версии WBC записал несколько роликов для Instagram, в которых рассказывает нам, насколько он крут, и пугает возрастного кубинского претендента. «Ну что ж, вот и боевая неделя, — сообщил он в одном из роликов. — Я расслаблен, спокоен и собран. Я по-прежнему получаю удовольствие от жизни, общения с теми, кто меня окружает и любит. Но с приближением боя я начинаю понемногу отстраняться от этого всего. Начинаю медитировать и фокусироваться, представлять, что буду делать в ринге и вне его. И вечером, когда бой, я буду уже предельно серьёзным». Читайте также: Ортис: Кого этот Уайлдер пугает? Кого он там бил? В другом видео как-то странно улыбающийся Уайлдер пообещал сделать всё, чтобы нокаутировать Ортиса. «…И сделаю всё, чтобы ты грохнулся лицом вниз — а ж*пой кверху. Это будет взрывной экшн. Это будет эпично. Взбудоражит. Будет зрелищно. Это будет настолько восхитительно! Не могу дождаться, чтобы усыпить уже этого старикашку», — подытожил Уайлдер.

Публикация от Deontay Wilder (@bronzebomber)

Фев 23, 2018 в 5:44 PST Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.