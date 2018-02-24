В бою за EBU–пояс безударный Камил Шеремета нокаутировал Годди

Palazzetto dello Sport, Рим, Италия. Вторая попытка 30-летнего Алессандро Годди (33-3-1, 16 КО) завладеть поясом еврочемпиона по версии EBU в среднем весе (до 72,6 кг) закончилась ещё более плачевно, чем прошлогодняя. Итальянский «Горец» явно не ожидал такого подвоха, что безударный польский проспект Камил Шеремета (17-0, 3 КО) его… нокаутирует.

Хозяин ринга, пытаясь навязать 28-летнему поляку свою игру, начал бой агрессивно, но хладнокровный противник не стушевался. Более того, Шеремета начал уверенно цеплять Годди контрударами.

Эффект не заставил себя долго ждать: уже во 2-м раунде Камил мощно задел соперника правым кроссом в голову — нокдаун. Итальянец продолжил бой, но спустя минуту снова упал после аналогичного контрудара.

Алессандро поднялся на ноги и почти пошёл за третьим нокдауном на свою голову, его угол выбросил полотенце капитуляции. ТКО 2.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Шеремета–Годди (возможно, появится позднее)

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.