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В бою за EBU–пояс безударный Камил Шеремета нокаутировал Годди
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В бою за EBU–пояс безударный Камил Шеремета нокаутировал Годди 

Vringe.com 24 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Palazzetto dello Sport, Рим, Италия. Вторая попытка 30-летнего Алессандро Годди (33-3-1, 16 КО) завладеть поясом еврочемпиона по версии EBU в среднем весе (до 72,6 кг) закончилась ещё более плачевно, чем прошлогодняя. Итальянский «Горец» явно не ожидал такого подвоха, что безударный польский проспект Камил Шеремета (17-0, 3 КО) его… нокаутирует.
Хозяин ринга, пытаясь навязать 28-летнему поляку свою игру, начал бой агрессивно, но хладнокровный противник не стушевался. Более того, Шеремета начал уверенно цеплять Годди контрударами.
Эффект не заставил себя долго ждать: уже во 2-м раунде Камил мощно задел соперника правым кроссом в голову — нокдаун. Итальянец продолжил бой, но спустя минуту снова упал после аналогичного контрудара.
Алессандро поднялся на ноги и почти пошёл за третьим нокдауном на свою голову, его угол выбросил полотенце капитуляции. ТКО 2.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Шеремета–Годди (возможно, появится позднее)
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