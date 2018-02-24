Бои без правил: в Челябинске стартовало шоу в клетке

В субботу, 24 февраля, в Челябинске прошёл крупный международный турнир по боям в клетке. В финале вечера зрителей ждёт бой между россиянином Иваном Штырковым и поляком Марчином Лазарсом. Детали боя — в нашем фоторепортаже.

Одним из первых в шоу выступил Гор Халатян из Екатеринбурга, который уже на первой минуте второго раунда одержал победу нокаутом над челябинцем Али Ахмедовым

Следующими в бой вступили Николай Ясный из Екатеринбурга и Дмитрий Ковтун из Челябинска. Поединок закончился победой последнего.

В бою с представителем Киргизии Бектурсуном Турдалиевым победу одержал 25-летний Максим Коновалов из Казахстана. Поединок закончился досрочно: Кановалов нанёс сопернику технический нокаут, Турдалиев получил травму.

Гор Халатян показал отличный результат, отправив соперника в нокаут

В финале шоу на ринг выйдет Иван Штырков

В финале вечера в бою сразятся Иван Штырков, получивший прозвище Уральский Халк, и боец из Польшы Марчин Лазарс. Штырков — неоднократный призер чемпионатов России по самбо, выигрывал международные турниры и этапы Кубка мира, призер Кубка мира. С 2015 года выступает в смешанных единоборствах.

За плечами Лазарса выступления в категории полутяжёлого дивизиона. Один из последних боёв он выиграл в ноябре прошлого года, когда победил сабмишеном своего соотечественника Адама Ковальски. Штырков последний раз выходил на бой тоже в ноябре 2017 года в Екатеринбурге, где одержал победу единогласным решением судей над представителем Конго Кристианом М'Пумбу.