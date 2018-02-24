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Бои без правил: в Челябинске стартовало шоу в клетке
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Бои без правил: в Челябинске стартовало шоу в клетке 

74.ru 24 февраля 2018
Фото: 74.ru
В субботу, 24 февраля, в Челябинске прошёл крупный международный турнир по боям в клетке. В финале вечера зрителей ждёт бой между россиянином Иваном Штырковым и поляком Марчином Лазарсом. Детали боя — в нашем фоторепортаже.
Одним из первых в шоу выступил Гор Халатян из Екатеринбурга, который уже на первой минуте второго раунда одержал победу нокаутом над челябинцем Али Ахмедовым.
Следующими в бой вступили Николай Ясный из Екатеринбурга и Дмитрий Ковтун из Челябинска. Поединок закончился победой последнего.
В бою с представителем Киргизии Бектурсуном Турдалиевым победу одержал 25-летний Максим Коновалов из Казахстана. Поединок закончился досрочно: Кановалов нанёс сопернику технический нокаут, Турдалиев получил травму.
Гор Халатян показал отличный результат, отправив соперника в нокаут
В финале шоу на ринг выйдет Иван Штырков
В финале вечера в бою сразятся Иван Штырков, получивший прозвище Уральский Халк, и боец из Польшы Марчин Лазарс. Штырков — неоднократный призер чемпионатов России по самбо, выигрывал международные турниры и этапы Кубка мира, призер Кубка мира. С 2015 года выступает в смешанных единоборствах.
За плечами Лазарса выступления в категории полутяжёлого дивизиона. Один из последних боёв он выиграл в ноябре прошлого года, когда победил сабмишеном своего соотечественника Адама Ковальски. Штырков последний раз выходил на бой тоже в ноябре 2017 года в Екатеринбурге, где одержал победу единогласным решением судей над представителем Конго Кристианом М'Пумбу.
В рамках шоу два звездных гостя — Майк Тайсон и Костя Цзю — провели бесплатную тренировку для всех желающих. Подробнее — в нашем фоторепортаже.
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