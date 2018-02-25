Ещё
Топ-проспекты Энтони Ярд и Дэниел Дюбуа победили в Лондоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Топ-проспекты Энтони Ярд и Дэниел Дюбуа победили в Лондоне 

Vringe.com 25 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Лондон, Англия. Один из ярчайших проспектов современности британец Энтони Ярд (15-0, 14 КО) успешно защитил интерконтинентальный и европейский чемпионские титулы по версии WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), остановив опытного француза Тони Аверлана (26-10-2, 5 КО).
Ярд методично прессовал соперника ударной агрессией и в шестом раунде дважды отправлял его на канвас. Аверлан терпел и поднимался, не только завершив этот раунд, но и продержавшись следующий. Однако, на 8-ю трёхминутку угол основательно побитого француза уже не выпустил. RTD 7.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Ярд-Аверлан (появится в скором времени)
Перед этим топ-проспект супертяжёлого веса, представляющий Британию Дэниел Дюбуа (7-0, 7 КО) без труда сохранил 100-процентный показатель досрочных побед в поединке с ранее небитым соотечественником Дэвидом Джонсом (8-1-1, 0 КО). Последний тщетно пытался поймать фаворита одним ударом, получая в ответ точные комбинации. В третьем раунде Дюбуа приноровился окончательно и, не мешкая, забил соперника серией хуков и апперкотов.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Дюбуа-Джонс (появится в скором времени)
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
«Это всё отмазки». Уайлдер ответил Ортису Гвоздик, Амар, Рамирес, Имам и Конлан на пресс-конференции: цитаты Лучшие моменты боя Дионтэя Уайлдера и Луиса Ортиса — видео от vRINGe.com
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение