Топ-проспекты Энтони Ярд и Дэниел Дюбуа победили в Лондоне

Лондон, Англия. Один из ярчайших проспектов современности британец Энтони Ярд (15-0, 14 КО) успешно защитил интерконтинентальный и европейский чемпионские титулы по версии WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), остановив опытного француза Тони Аверлана (26-10-2, 5 КО).

Ярд методично прессовал соперника ударной агрессией и в шестом раунде дважды отправлял его на канвас. Аверлан терпел и поднимался, не только завершив этот раунд, но и продержавшись следующий. Однако, на 8-ю трёхминутку угол основательно побитого француза уже не выпустил. RTD 7.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Ярд-Аверлан (появится в скором времени)

Перед этим топ-проспект супертяжёлого веса, представляющий Британию Дэниел Дюбуа (7-0, 7 КО) без труда сохранил 100-процентный показатель досрочных побед в поединке с ранее небитым соотечественником Дэвидом Джонсом (8-1-1, 0 КО). Последний тщетно пытался поймать фаворита одним ударом, получая в ответ точные комбинации. В третьем раунде Дюбуа приноровился окончательно и, не мешкая, забил соперника серией хуков и апперкотов.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Дюбуа-Джонс (появится в скором времени)

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