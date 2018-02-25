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Дмитрий Чудинов натужно прошёл Хомицкого, Хргович впервые не нокаутировал соперника
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Дмитрий Чудинов натужно прошёл Хомицкого, Хргович впервые не нокаутировал соперника 

Vringe.com 25 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Arena Nurnberger Versicherung, Нюрнберг, ФРГ. В поединке «запасных игроков» Суперсерии бывший «временный» чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг) Дмитрий Чудинов (21-2-2, 13 КО) не без проблем победил 43-летнего беларуса Сергея Хомицкого (30-15-3, 14 КО).
31-летний россиянин, который в прошлом месяце неожиданно проиграл другому «деду» в лице Лоленги Мока, на этот раз тоже пропускал лишнее, но всё же уронил противника в нокдаун и победил со счётом 78-73 (трижды). UD 8.
Чудинов должен был боксировать в поединке «запасников» с Никки Хольцкеном, который заменил в Суперсерии приболевшего Юргена Брёмера.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Чудинов–Хомицкий (появится позднее)
Бронзовый медалист Рио-2016 из Хорватии Филип Хргович (4-0, 3 КО), который начал карьеру профи менее пяти месяцев назад, впервые не смог «завалить» противника: обычный здоровенный мужик, ирландский джорнимен Шон «Big Sexy» Тёрнер (12-2, 8 КО), не давал фавориту шансов сделать это, да и сам несколько раз неплохо приложился.
В целом, просто хороший «рабочий» бой для проспекта, чтобы почувствовать раунды. Итог — 79-73 и дважды 80-72 в пользу Хрговича. UD 8.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Хргович–Тёрнер (появится позднее)
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