Ещё
Далакян: хочу сразиться с другими чемпионами в своём весе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Далакян: хочу сразиться с другими чемпионами в своём весе 

Чемпионат.com 25 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Чемпион мира в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) по версии WBA Артём Далакян прокомментировал завоевание титула в бою с Брайаном Вилорией, а также рассказал о дальнейших карьерных планах.
«Я очень горд стать ещё одним чемпионом из Украины. Страны, которая дала миру много чемпионов. Я контролировал ход всего поединка и я знал, что я потряс его своими ударами. Хочу продолжать выступать в этой весовой категории и получить все возможные бои с другими чемпионами наилегчайшего дивизиона», — приводит слова Далакяна Ringtv.
Чемпионат.com: последние новости
Тренер Головкина: в каждом штате своё отношение к спортсменам-нарушителям Уайлдер: те, кто принимает допинг, должны отправляться в тюрьму Вальдес победил Куигга, сохранив титул по версии WBO
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
«Поедем в Россию только в крайнем случае»1
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение