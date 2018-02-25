Далакян: хочу сразиться с другими чемпионами в своём весе

Чемпион мира в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) по версии WBA Артём Далакян прокомментировал завоевание титула в бою с Брайаном Вилорией, а также рассказал о дальнейших карьерных планах.

«Я очень горд стать ещё одним чемпионом из Украины. Страны, которая дала миру много чемпионов. Я контролировал ход всего поединка и я знал, что я потряс его своими ударами. Хочу продолжать выступать в этой весовой категории и получить все возможные бои с другими чемпионами наилегчайшего дивизиона», — приводит слова Далакяна Ringtv.