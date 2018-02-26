Кадр дня: финалисты Суперсерии встретились лицом к лицу

2 июня в Лондоне (Англия), если чемпион мира по версиям WBA/IBO во втором среднем весе (до 76,2 кг) Джордж Гроувз (28-3, 20 КО) успеет залечить травмированное плечо, он сразится с соотечественником Каллумом Смитом (24-0, 17 КО). На кону в этом поединке будет так называемый приз Али — Ali Trophy, который разыгрывают в финале Всемирной боксёрской суперсерии.

17 февраля Гроувз перебоксировал в полуфинале турнира Криса Юбэнка-младшего, а 24 февраля то же самое Смит сделал с Никки Хольцкеном.

По словам британского промоутера Эдди Херна, не беда, если Джорджу понадобится больше времени на восстановление, из-за чего финал Суперсерии могут отсрочить.

«Такой бой и до 2019 года может подождать, он того стоит», — считает функционер.

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