Бетербиев подписал контракт с Top Rank 

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев подписал контракт с известной промоутерской компанией Top Rank, сообщает боксёрский инсайдер Крис Мэнникс.
Напомним, основателем и руководителем промоутерской компании Top Rank является известный Боб Арум, который работает со многими всемирноизвестными боксёрами. Ожидается, что после подписания контракта у Бетербиева будет по меньшей мере по три поединка ежегодно, отмечает инсайдер. Официальное подтверждение сотрудничества Артура и Top Rank должно быть подтверждено в ближайшее время.