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Бетербиев подписал контракт с Top Rank
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Бетербиев подписал контракт с Top Rank 

Чемпионат.com 26 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев подписал контракт с известной промоутерской компанией Top Rank, сообщает боксёрский инсайдер Крис Мэнникс.
Напомним, основателем и руководителем промоутерской компании Top Rank является известный Боб Арум, который работает со многими всемирноизвестными боксёрами. Ожидается, что после подписания контракта у Бетербиева будет по меньшей мере по три поединка ежегодно, отмечает инсайдер. Официальное подтверждение сотрудничества Артура и Top Rank должно быть подтверждено в ближайшее время.
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