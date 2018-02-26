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Дионтэй Уайлдер пугает Луиса Ортиса: Я — король джунглей!
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Дионтэй Уайлдер пугает Луиса Ортиса: Я — король джунглей! 

Vringe.com 26 февраля 2018
Фото: Vringe.com
У кубинца Луиса Ортиса (28-0, 24 КО) есть все основания опасаться за сохранность собственного здоровья в предстоящем поединке против чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе американца Дионтэя Уайлдера (39-0, 38 КО), который состоится 3 марта в Бруклине (США). Потому как на словах Уайлдер демонстрирует запредельный настрой, обещая сделать с небитым претендентом что-то совсем нехорошее.
«Чьему-то нолику кранты, и все вы уже знаете, что я сделаю. Я не просто говорю, но и делаю, — констатирует Уайлдер. — Пусть Ортис попробует доказать, что я ошибаюсь. У него есть шанс стать первым кубинским чемпионом мира. Звучит хорошо, но его ждёт та ещё задачка. Ему придётся встретиться с монстром. Встретиться с парнем с инстинктом убийцы. Встретиться с чуваком, который не боится никого из ныне живущих на Земле. Особенно, когда ты забираешься в джунгли, где хозяйничаю я. Я король джунглей! Ему ещё не приходилось встречаться с парнем, который хочет снести ему башку с плеч».
«Луис, я надеюсь, ты хорошо спишь и принимаешь все необходимые минералы с протеинами, соблюдаешь предписания доктора и всё такое. Потому что 3 марта тебя ждёт настоящий бой. Не могу дождаться!» — заявил Дионтэй.
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По материалам BoxingScene
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