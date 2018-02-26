Рунгвисаи и Эстрада на словах договорились о реванше — комментирует промоутер

Промоутер Том Лёффлер (360 Promotions) не исключает, что осенью 2018-го года в Инглвуде (штат Калифорния, США) состоится реванш между действующим обладателем титула WBC в весе до 52,2 кг Срисакетом Сор Рунгвисаи (45-4-1, 40 КО) из Таиланда и Хуаном Франсиско Эстрадой (36-3, 25 КО) из Мексики.

24 февраля в главном событии красочного шоу SuperFly2 Рунгвисаи и Эстрада выдали ожидаемо ярчайший поединок, ранний номинант на звание бой года, завершившийся победой чемпиона решением большинства судей: 114:114, 115:113 и 117:111.

По завершению поединка чемпион отметил, что не против сразиться с мексиканцем ещё раз: «Готов драться с любым бойцом дивизиона. Если Эстрада хочет реванш, готов ему предоставить второй шанс. И я не против снова выступить на этой же арене».

В свою очередь, Эстрада сомневается в том, что чемпион предоставит ему шанс поквитаться за поражение: «Если он действительно даст мне реванш, то я воспользуюсь шансом и соглашусь на второй бой. Но, признаюсь, сильно сомневаюсь в том, что он даст мне реванш».

Промоутер Том Лёффлер в интервью ESPN отметил, что реванш между Рунгвисаи и Эстрадой может состояться уже осенью 2018-го года: «Конечно же сперва мне необходимо провести встречу с каждой из сторон. Но признаюсь, что есть цель — сделать осенью 2018-го года реванш. Почему бы и нет, ведь парни подарили болельщикам невероятный и красочный поединок».

Лёффлер так прокомментировал вынесенный судьями вердикт: «Думаю, бой был очень близким, но вряд ли судей можно винить за несправедливый вердикт. Мне кажется, Рунгвисаи был малость лучше, но ничейный счёт также вполне уместен. Думаю, реванш необходим. Постараемся сделать второй бой осенью. Знаю, болельщики с удовольствием посмотрят вторую схватку. Не исключаю, что шоу снова состоится в Инглвуде».

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