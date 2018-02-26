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Боксер скончался после выигранного поединка
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Британский боксер умер после выигранного поединка 

Газета.Ru 26 февраля 2018
Фото: boxingscene.com
Британский боксер Скотт Уэстгарт, выступавший в полутяжелой весовой категории, скончался после боя со своим соотечественником Деком Спелмэном, сообщает "Советский спорт".
Поединок состоялся 24 февраля. По информации BBC, Уэстгарт одержал победу по очкам. Во время боя он и Спелмэн несколько раз оказывались в нокдауне.
После боя спортсмену стало плохо, и он был доставлен в больнице. Несмотря на помощь врачей, боксер погиб. О причине смерти 31-летнего британца не сообщается, однако есть подозрение на кровоизлияние в мозг.
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