Джаррелл Миллер — о том, почему именно он заслуживает титульный поединок

Болтливому американскому проспекту супертяжёлого веса (свыше 90,7 кг) Джарреллу Миллеру (20-0-1, 18 КО) через два месяца в Бруклине (Нью-Йорк, США) предстоит бой против евро-середняка, бывшего претендента на чемпионский титул Жоанна Дюопа (37-4, 24 КО) из Франции.

Согласно слухам, победа над французским ветераном даст американцу шанс оспорить чемпионский титул — летом 2018-го года якобы именно Миллеру предстоит стать первым соперником в ринге США для британского чемпиона WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа (20-0, 20 КО).

В интервью BoxingTalk проспект отметил, что титульный шанс ему не подарили — он был заработан в поединках против грозной оппозиции: «Конечно же, я заслуживаю поединка за титул. Кто ещё, если не я? Кто ещё дрался с тремя кряду (Вашингтон, Вах, Дюопа) бывшими претендентами на титул? Я собираюсь не просто победить. Я собираюсь сделать грозное заявление своей победой над Дюопа. Понятно, что я испытываю давление в связи с этим, но ничего — просто выйду в ринг и буду делать то, что у меня получается лучше всего».

Американец на удивление корректно отзывается о сопернике, но в победе не сомневается: «Он достаточно таки крепкий парень. У него была отличная оппозиция, но ему никогда не приходилось драться с 136-килограммовым бегемотом. С таким парнем, как я. Поверьте, это абсолютно другая история».

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