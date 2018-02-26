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Российская чемпионка мира по боксу встретится с соперницей из Коста-Рики
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Российская чемпионка мира по боксу встретится с соперницей из Коста-Рики 

Газета.Ru 26 февраля 2018
Фото: Газета.Ru
Чемпионка мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), россиянка Инна Сагайдаковская может вернуться в ринг уже в мае для объединительного боя с костариканкой Ханной Габриэль, сообщил "Газете.Ru" менеджер спортсменки.
"Мы провели успешные переговоры и получили очень хорошие условия. Я человек суеверный и заранее не хочу озвучивать точную дату, чтобы не сглазить. Могу сказать, что это будет в мае.
Пока костариканская сторона решает спонсорские вопросы мы сделали для Инны разгрузочный период", — рассказал менеджер спортсменки Андрей Токарев
Ранее сообщалось, что Сагайдаковская победила немку Дженифер Рецке в титульном бою за пояс и завоевала титул WBC.
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