Российская чемпионка мира по боксу встретится с соперницей из Коста-Рики

Чемпионка мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), россиянка Инна Сагайдаковская может вернуться в ринг уже в мае для объединительного боя с костариканкой Ханной Габриэль, сообщил "Газете.Ru" менеджер спортсменки.

"Мы провели успешные переговоры и получили очень хорошие условия. Я человек суеверный и заранее не хочу озвучивать точную дату, чтобы не сглазить. Могу сказать, что это будет в мае.

Пока костариканская сторона решает спонсорские вопросы мы сделали для Инны разгрузочный период", — рассказал менеджер спортсменки Андрей Токарев

Ранее сообщалось, что Сагайдаковская победила немку Дженифер Рецке в титульном бою за пояс и завоевала титул WBC.