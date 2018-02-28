Тайсон на симуляторе нокаутировал Курбанова

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон посетивший в минувший уик-энд уральские города Челябинск и Екатеринбург принял участие в компьютерной игре (виртуальная реальность).

Соперником Тайсона по виртуальному поединку стал выступающий в первом среднем весе россиянин Магомед Курбанов . Тайсон одержал досрочную победу нокаутом. Предлагаем вашему вниманию видеозапись этого поединка.

Также соответствующее видео можно посмотреть на официальном канале промоутерской компании RCC BOXING в YouTube.