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Тайсон на симуляторе нокаутировал Курбанова
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Тайсон на симуляторе нокаутировал Курбанова 

Чемпионат.com 28 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон посетивший в минувший уик-энд уральские города Челябинск и Екатеринбург принял участие в компьютерной игре (виртуальная реальность).
Соперником Тайсона по виртуальному поединку стал выступающий в первом среднем весе россиянин Магомед Курбанов. Тайсон одержал досрочную победу нокаутом. Предлагаем вашему вниманию видеозапись этого поединка.
Также соответствующее видео можно посмотреть на официальном канале промоутерской компании RCC BOXING в YouTube.
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