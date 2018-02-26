Фьюри: надеюсь, что Беллью победит Хэя, а потом его уничтожу я 

Бывший чемпион мира Тони Беллью, который сообщил о своём желании и готовности встретиться на ринге с экс-чемпионом в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри уже летом 2018 года, получил в ответ сообщение от потенциального соперника.
«Очень надеюсь, что Беллью сможет победить Дэвида Хэя, чтобы я потом мог уничтожить Тони смеха ради. Он такой смешной со своими заявлениями», — написал Фьюри на своей официальной странице в «Инстаграме», посмотрев видеоинтервью своего потенциального соперника по следующему бою.