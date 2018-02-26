Стартовал чемпионат ЮВО по армейскому рукопашному бою

По его итогам будет сформирована сборная команда округа, которая после дополнительной подготовки выступит на первенстве Вооруженных Сил России.

С 26 февраля в Новочеркасском гарнизоне стартовал чемпионат Южного военного округа (ЮВО) по армейскому рукопашному бою. В турнире принимают участие более 70 спортсменов в 7 весовых категориях от 60 до 85 кг и выше из числа военнослужащих воинских соединений и частей, дислоцированных на территории округа.

По правилам соревнований поединок длится не дольше 4 минут. Проигравший выбывает из дальнейшей борьбы.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда ЮВО, которая после дополнительной подготовки выступит на первенстве Вооруженных Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою.

Завершится турнир 28 февраля.