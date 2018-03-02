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Бокс. Головкин и Альварес официально анонсировали матч-реванш
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Бокс. Головкин и Альварес официально анонсировали матч-реванш 

Вести.Ru 2 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Чемпион мира среди боксеров-профессионалов в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и экс-чемпион мексиканец Сауль Альварес официально представили публике свой второй бой. Будущие соперники провели совместную пресс-конференцию в Лос-Анджелесе. Бой Головкина и Альвареса состоится 5 мая в Лас-Вегасе.
Как уже сообщали Вести.Ru, первый бой двух сильнейших боксеров в своей категории состоялся в сентябре 2017 года и завершился ничьей. Тогда каждый из бойцов уверял, что выиграли именно он, но судьи дали им равные оценки после поединка.
Напомним, что Головкин последовательно объединил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, в 2010 году), Международной боксерской организации (IBO, в 2011-м), Международной федерации бокса (IBF, в 2015-м) и Всемирного боксерского совета (WBC, в 2016-м). Альварес был чемпионом мира WBC (2011-2013), WBA (2013), и WBO (2016 по настоящее время) в первом среднем весе и чемпионом по версии WBC (2015-2016) в средней весовой категории.
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