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Адонис Стивенсон надеется, что после Баду Джека «все позатыкаются»
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Адонис Стивенсон надеется, что после Баду Джека «все позатыкаются» 

Vringe.com 26 февраля 2018
Фото: Vringe.com
После того, как вместо Сергея Ковалёва и других топ-бойцов полутяжёлого веса местный чемпион мира по версии WBС Адонис Стивенсон (29-1, 24 КО) начал бить ребят калибра Сакио Бика, Дмитрия Сухотского и Томми Карпенси, только ленивый не начал критиковать канадского гаитянина. Тому, естественно, такая ситуация в СМИ и среди любителей бокса ничуть не по нраву.
В конце весны Адонис сразится с бывшим чемпионом двух дивизионов Баду Джеком (22-1-2, 13 КО), пишет BoxingScene. Такой челлендж, надеется он, немного умерит пыл его критиков.
«Надеюсь, после этого все позатыкаются, — сказал, поправив шубу, 40-летний «Супермен». — Все знают, что Баду хорош. Так что это крупный, очень крупный бой, один из наиболее резонансных в году. Я всегда даю фанатам то, что они хотят видеть, но, знаете, не я решаю, с кем боксировать».
По словам чемпиона, поединок было легко организовать из-за того, что босс Джека — Флойд Мэйуэзер, который имеет неплохие отношения с советником Стивенсон Элом Хэймоном.
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Бой состоится 19 мая на ринге арены Bell Centre в Монреале (Канада).
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