Нери нокаутировал Яманаки за два раунда

В Токио (Япония) завершился масштабный вечер бокса, в рамках которого состоялся титульный поединок за звание чемпиона мира по версии WBC в легчайшем весе (до 53,5 кг) между Луисом Нери и Шинсуке Яманаки. Первый лишился титула в преддверии боя, провалив взвешивание. Потому пояс чемпиона стоял на кону лишь для Яманаки. Впрочем, японец не сумел его завоевать.

Нери одержал убедительную победу, нокаутировав соперника за два раунда. За это время рефери четырежды открывал счёт Шинсуке, после чего остановил одностороннее избиение. Таким образом пояс по версии WBC в легчайшем весе стал вакантным.