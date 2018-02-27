Липинец полностью восстановился, хвастает «новой, брендовой» рукой

В январе стало известно, что чемпион IBF в весе до 63,5 кг Сергей Липинец (13-0, 10 КО) из России травмировал руку в ходе подготовки к поединку против грозного американского боксёра Майки Гарсиа (37-0, 30 КО). Бой перенесли на 10 марта, тем самым предоставив чемпиону необходимое на восстановление время.

Сейчас же Липинец хвастает, что повреждение больше не беспокоит. Россиянин шутит, что «новая» рука работает лучше, чем «старая»: «Чувствую себя лучше, чем когда-либо. Рука? Словно новая. Новая, „брендовая“ рука. Даже лучше, чем старая. Скоро сами всё увидите. Гарантирую».

Россиянин признаётся, что боялся потерять шанс встретиться в ринге с одним из лучших боксёров современности: «Когда травмировал руку, очень расстроился. Но я по-философски смотрю на произошедшее. Всё, что ни делается, — к лучшему. У меня было немного больше времени на подготовку. И сейчас я чувствую себя просто отлично».

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Напомним, поединок Липинец−Гарсиа пройдёт в Сан-Антонио (штат Техас, США).

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